Молдавия намерена присоединиться к санкциям в отношении российских удобрений
Молдавия планирует присоединиться к санкциям Евросоюза в отношении российских удобрений. Об этом заявил министр сельского хозяйства республики Евгений Осмокеску в эфире Радио Молдова.
«Мы обсуждаем вопрос полного присоединения к санкциям, введенным Евросоюзом по отношению к Белоруссии и России, мы их уже поддержали, оставив в качестве исключений удобрения»,— сказал господин Осмокеску (цитата по ТАСС). Он добавил, что перед принятием санкций в отношении удобрений Молдавия должна проанализировать последствия такого решение и найти новых поставщиков по выгодным ценам.
После начала боевых действий на Украине в 2022 году Молдавия не сразу присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза. Власти республики объясняли такую позицию слабой экономикой страны. В 2024 году министр иностранных дел Молдавии Махай Попшой заявлял, что республика поддержала примерно 80% санкций против России, в том числе ограничения против физических лиц.
Глава Минсельхоза Молдавии Евгений Осмокеску, который заявил о планах присоединиться к санкциям против российских удобрений, в сентябре 2026 года уже выступал с предложением полностью запретить импорт молдавской продукции в Россию и Белоруссию. По его словам, это решение продемонстрировало бы приверженность Кишинева международным санкциям, но при этом он признал, что некоторые молдавские производители ориентированы на рынки России и Белоруссии и могут пострадать от такого запрета. В июле 2026 года Евгений Осмокеску занял пост министра экономического развития и цифровизации в новом кабинете министров Молдавии во главе с Василе Тофаном, где министром иностранных дел стал Михай Попшой.