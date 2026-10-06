Молдавия намерена присоединиться к санкциям в отношении российских удобрений

Молдавия планирует присоединиться к санкциям Евросоюза в отношении российских удобрений. Об этом заявил министр сельского хозяйства республики Евгений Осмокеску в эфире Радио Молдова.

«Мы обсуждаем вопрос полного присоединения к санкциям, введенным Евросоюзом по отношению к Белоруссии и России, мы их уже поддержали, оставив в качестве исключений удобрения»,— сказал господин Осмокеску (цитата по ТАСС). Он добавил, что перед принятием санкций в отношении удобрений Молдавия должна проанализировать последствия такого решение и найти новых поставщиков по выгодным ценам.

После начала боевых действий на Украине в 2022 году Молдавия не сразу присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза. Власти республики объясняли такую позицию слабой экономикой страны. В 2024 году министр иностранных дел Молдавии Махай Попшой заявлял, что республика поддержала примерно 80% санкций против России, в том числе ограничения против физических лиц.