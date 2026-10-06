Виновнику ДТП с мотоциклом на Борском мосту назначили 11 лет колонии

Канавинский райсуд Нижнего Новгорода приговорил виновника ДТП с мотоциклом на Борском мосту Владимира Чистякова к 11 годам колонии и на два года и шесть месяцев лишил его водительских прав. Об этом сообщила прокуратура Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», в июне 2025 года водитель Suzuki Grand Vitara при перестроении врезался в мотоцикл Honda. Автомобиль двигался со скоростью 80 км/ч — вдвое быстрее максимально разрешенной на мосту. Пилот мотоцикла погиб, а пассажир получила тяжелые травмы. После ДТП водитель иномарки скрылся и сжег автомобиль.

Также суд обязал Владимира Чистякова выплатить 10 млн руб. в виде компенсации морального вреда потерпевшим.

Владимир Зубарев