«Черных ростовщиков» попросили рассчитаться

В Краснодаре суд рассмотрит иск прокурора города об обращении в доход государства денежных средств на сумму 41 млн руб., незаконно полученных группой «черных ростовщиков». Пять злоумышленников давали гражданам деньги взаймы под высокие проценты, а затем в возмещение долга отнимали у них жилье. Уголовное дело было возбуждено по статье о мошенничестве, но доказать удалось только вину в нелегальном предпринимательстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Первомайский райсуд Краснодара 20 октября начнет рассмотрение иска прокурора Краснодара Андрея Кириенко к жителям города Юрию и Татьяне Калантаевским, Виктору Горбаню, Владиславу Красовскому и Павлу Ладошкину. В декабре 2025 года ответчики были признаны виновными в незаконном предпринимательстве с извлечением особо крупного дохода (ч. 2 ст. 171 УК РФ). Надзорное ведомство настаивает на том, что денежные средства на сумму 41 млн руб. должны быть солидарно взысканы со всех злоумышленников в казну РФ, так как доход группировки был получен с нарушением «основ права и нравственности».

Группа «черных ростовщиков» действовала в Краснодаре в период с 2017 по 2022 год. Юрий Калантаевский и его сообщники публиковали в социальных сетях объявления о предоставлении потребительских кредитов гражданам даже при испорченной кредитной истории.

Суммы займов были относительно небольшими — от 200 тыс. до 750 тыс. руб. При этом в договоре займа были указаны значительные проценты за пользование средствами и крупные пени за просрочку.

Займы выдавались под залог недвижимости, в том числе единственного жилья.

Летом 2022 года в надзорные и правоохранительные органы Краснодара стали поступать заявления заемщиков о том, что Юрий Калантаевский и его приближенные выселяют их из домов и квартир. Граждане устроили акцию у дома Калантаевских, поставив на улице гроб, а на него — портреты пожилых заемщиков, которые лишились жилья и скончались во время споров с «черными ростовщиками». По заявлениям граждан полиция возбудила дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Потерпевшие утверждали, что господин Калантаевский и его компаньоны умышленно уклонялись от получения средств, возвращаемых заемщиками, затем обращались в суд за взысканием, получали решения и просили оставить заложенное жилье за собой. Граждане обращали внимание на явную несоразмерность суммы кредита и стоимости недвижимости. Подтверждение этому можно обнаружить в базе «Правосудие», где опубликованы судебные решения по заявлениям господина Калантаевского.

В частности, жительница Краснодара Мария Ополонец в 2020 году лишилась квартиры из-за долга в 754 тыс. руб., между тем средняя цена «однушки» на вторичном рынке Краснодара в тот период составляла 2,4 млн руб.

Следствие проверило обстоятельства перехода прав на недвижимость от заемщиков к Юрию Калантаевскому и его приближенным, но версия о мошенничестве не подтвердилась. Фигурантам дела было предъявлено новое обвинение — в незаконной предпринимательской деятельности по выдаче займов. Господин Калантаевский и его сообщники не признали себя виновными, утверждая, что они имеют статус индивидуальных предпринимателей. Однако следствие отклонило этот довод, указав на то, что «черные ростовщики» заключали договоры с гражданами именно как физические лица, то есть без соответствующей регистрации.

По приговору суда Юрий Калантаевский получил два с половиной года колонии-поселения, его жена осуждена условно, остальным фигурантам дела назначены наказания от полутора лет исправительных работ до двух лет колонии-поселения. Осужденные обжаловали приговор, но апелляционная и кассационная инстанция не нашли оснований для отмены. Иски потерпевших рассматриваются в гражданском судопроизводстве.

Анна Перова, Краснодар