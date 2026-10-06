Власти Краснодара урегулировали земельные вопросы по строительству новой трамвайной линии

В Краснодаре урегулированы вопросы предоставления земельных участков, которые ранее препятствовали строительству Западной трамвайной линии. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе администрации города. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2022 году между администрациями Краснодара и Краснодарского края и ООО «Синара — Городские транспортные решения Краснодар». Документ предусматривает строительство 35,6 км трамвайных путей и поставку 100 вагонов.

На сегодняшний день приобретено 90 вагонов. В рамках первого этапа построено 1,4 км трамвайной линии на пересечении улиц Московской и Красных Зорь, установлены остановочные павильоны и благоустроена прилегающая территория. На втором этапе, предусматривающем строительство линии от Западного трамвайного депо на улице имени Толбухина до ЖК «Немецкая деревня», построено 1,68 км путей. Работы на участке были приостановлены из-за отсутствия финансирования со стороны ВЭБ.РФ, связанного с непредоставлением концессионеру всех земельных участков, предусмотренных документацией по планировке территории. Сейчас, по данным администрации, земельный вопрос полностью урегулирован. Однако пока работы не возобновлены.

О возможном возобновлении строительства ранее сообщалось в июне. Тогда «Синара — ГТР Краснодар» рассчитывала после завершения передачи участков и оформления финансирования со стороны ВЭБ.РФ приступить к работам осенью. При этом в компании отмечали, что определить сроки завершения линии до «Немецкой деревни» и «Баскет-Холла» можно будет после фактического возобновления строительства. Еще раньше бывший глава Краснодара Евгений Наумов в ходе встречи с журналистами заявлял, что судебные процедуры по изъятию необходимых участков планировалось завершить до 1 сентября.

Проект Западной линии разделен на четыре этапа. После строительства участка до «Немецкой деревни» планировалось продлить линию до спортивного комплекса «Баскет-Холл», а затем соединить ее с существующей трамвайной сетью в районе улицы Московской. От участка между «Баскет-Холлом» и улицей Московской власти впоследствии решили отказаться. Ранее запуск движения по новой линии планировался на 2028 год.

Артур Каверин