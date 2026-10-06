В Самарской области фиктивный инвалид за 11 лет получил 1,8 млн рублей

Исаклинский районный суд Самарской области вынес обвинительный приговор местному жителю за мошенничество с соцвыплатами в крупном размере (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Установлено, что с 6 октября 2014-го по 31 октября 2025 года осужденный по подложным документам незаконно оформил статус инвалида. На основании этого он получал пенсию и иные выплаты.

Сумма причиненного ущерба превысила 1,8 млн рублей. Суд учел сведения о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств и приговорил его к трем годам колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Георгий Портнов