В Северной Осетии направят 340 млн рублей на развитие АПК до конца года

Более 340 млн руб. планируется направить до конца 2026 года на развитие агропромышленного комплекса Северной Осетии. Средства предусмотрены в рамках господдержки, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным властей, в республике заложили более 300 га садов с плодовыми культурами. Аграрии также получили господдержку на развитие животноводства, рыбоводства и производства молока.

«Сельское хозяйство – одно из ключевых направлений экономики нашей республики. Продолжим и дальше поддерживать фермеров, которые расширяют хозяйства, создают рабочие места и производят качественную продукцию», - отметил глава Северной Осетии.

Константин Соловьев