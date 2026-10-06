В Северной Осетии направят 340 млн рублей на развитие АПК до конца года
Более 340 млн руб. планируется направить до конца 2026 года на развитие агропромышленного комплекса Северной Осетии. Средства предусмотрены в рамках господдержки, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своих соцсетях.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По данным властей, в республике заложили более 300 га садов с плодовыми культурами. Аграрии также получили господдержку на развитие животноводства, рыбоводства и производства молока.
«Сельское хозяйство – одно из ключевых направлений экономики нашей республики. Продолжим и дальше поддерживать фермеров, которые расширяют хозяйства, создают рабочие места и производят качественную продукцию», - отметил глава Северной Осетии.