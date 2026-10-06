В «Губахинский кокс» объяснили необходимость увеличения санитарно-защитной зоны

АО «Губахинский кокс» прокомментировало расширение санитарно-защитной зоны, которая затрагивает территорию всесезонного курорта «Губаха». Как сообщили «Ъ-Прикамье» на предприятии, в соответствии с нормами действующего законодательства предусмотрено обязательное установление санитарно-защитной зоны вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размеры санитарно-защитной зоны были установлены в 2012 году исходя из фактического объема производства АО «Губахинский кокс», составляющего на тот момент 819 тыс. тонн кокса валового 6% влажности в год, и не соответствующего проектной мощности. «Однако в связи с тем, что максимальная проектная мощность предприятия существенно больше и составляет 1300 тыс. тонн кокса валового 6% влажности в год и плановым выходом предприятия на указанные значения, учитывая, что работа предприятия на проектной мощности в настоящее время обуславливается исключительно текущей ситуацией на рынке кокса, необходимость изменения размеров (границ) ранее установленной санитарно-защитной зоны исходя именно из проектной мощности предприятия являлась для АО «Губахинский кокс» публичной обязанностью, установленной в целях обеспечения безопасности населения, защиты жизни и здоровья граждан», — уточнили в АО. При этом предприятие не планирует расширения производства. В компании также уточнили, что пока не готовы комментировать исковые требования Всесезонного курорта «Губаха».

«Изменение санитарно-защитной зоны объекта АО «Губахинский кокс» осуществлено в полном соответствии с установленным действующим законодательством Российской Федерации порядком. Кроме того, АО «Губахинский кокс» задолго до изменения санитарно-защитной зоны предоставляло руководству ООО «ВК «Губаха» информацию об увеличении объемов производства предприятия до проектных значений и о вызванной этим необходимости увеличения санитарно-защитной зоны. Также нашим предприятием было доведено до заинтересованных лиц описание границ проектируемой санитарно-защитной зоны. Однако данная информация ООО «ВК «Губаха» учтена не была», — подчеркнули на предприятии.

Напомним, как сообщал «Ъ-Прикамье», крупнейший в Приволжском федеральном округе туристический объект — «Всесезонный курорт „Губаха“» — оспаривает в Арбитражном суде Пермского края наложение границ санитарно-защитной зоны АО «Губахинский кокс». Соответствующий иск в конце сентября поступил в Арбитражный суд Пермского края к Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и к Пермскому региональному управлению указанной службы. Границы СЗЗ наложились на территорию ВК «Губаха», где сейчас реализуется федеральный нацпроект «Туризм и гостеприимство» стоимостью 4,6 млрд руб. Изменения коснутся не только горнолыжного курорта, но и частных домов.