В Самаре производительница контрафактного алкоголя лишилась иномарки

Прокуратура добилась конфискации автомобиля Toyota Land Cruiser 120 Prado у 57-летней жительницы Самары, признанной виновной в незаконном производстве и продаже спиртосодержащей продукции (ч. 1 ст. 171.3 УК РФ). Решение принял суд по иску контрольного органа. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что с января по ноябрь 2024 года женщина, не имея лицензии, организовала незаконный оборот алкоголя. Она закупала оптовые партии этилового спирта, изготавливала спиртосодержащую продукцию и перевозила ее на собственном автомобиле Toyota Land Cruiser 120 Prado до места продажи.

Готовый товар хранился в гараже на домовладении матери обвиняемой в селе Красный Яр.

Незаконную деятельность пресекли силовики. Было изъято более 6,1 тыс. литров изготовленного алкоголя на сумму свыше 284 тыс. рублей.

Суд первой инстанции назначил осужденной штраф в размере 2 млн рублей, но не применил предусмотренную уголовным законом конфискацию автомобиля, который использовался при совершении преступления. Прокурор Красноярского района не согласился с этим и принес апелляционное представление. Суд апелляционной инстанции удовлетворил требования гособвинения и постановил конфисковать Toyota Land Cruiser 120 Prado в доход государства. Судебные акты вступили в силу.

Георгий Портнов