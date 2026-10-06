Апелляция в Ростове подтвердила приговор экс-мэру Волгодонска

Апелляционная инстанция Ростовского областного суда признала приговор бывшему главе администрации Волгодонска Юрию Мариненко законным и соразмерным тяжести совершенного, оставив его без изменения. Об этом проинформировала пресс-служба судебного ведомства.

Уголовное дело берет начало со времен, когда Мариненко занимал пост начальника МУ МВД «Волгодонское». По версии следствия, используя служебные полномочия, он заключил договор найма жилого помещения из фонда муниципальной недвижимости коммерческого использования. Таким образом чиновник получил в возмездное пользование квартиру в Волгодонске, рыночная стоимость которой составляла 2,233 млн руб. Следователи квалифицировали его действия как умышленное завладение имуществом путем обмана с последующим распоряжением им — в ущерб городской администрации в особо крупном размере.

19 августа Волгодонский районный суд признал экс-чиновника виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Суд определил наказание в виде пяти лет отбывания срока в исправительной колонии общего режима, а также обязал выплатить штраф в размере 700 000 руб. Помимо этого, Мариненко лишился специального звания полковника полиции, ведомственных наград МВД и права занимать должности в государственных структурах правоохранительного блока на три года.

Адвокаты осужденного на апелляционном заседании настаивали на допущенных в ходе расследования нарушениях и недостаточности доказательной базы. Тем не менее судебная коллегия сочла доводы защиты неубедительными: совокупность материалов, представленных обвинением, была расценена как достаточная для подтверждения выводов суда первой инстанции.

«Судебная коллегия признала приговор суда в отношении Мариненко Ю. И. законным и обоснованным, а назначенное наказание — соразмерным содеянному. Приговор вступил в законную силу», — говорится в официальном сообщении.

Показательно, что еще 10 июля 2025 года Мариненко покинул пост главы администрации Волгодонска по собственному заявлению. В этом качестве он проработал чуть более года, придя на смену Сергею Макарову, добровольно сложившему полномочия 29 ноября 2023 года. Уголовное преследование действующего городского чиновника — явление неординарное для Ростовской области и вновь ставит вопрос об эффективности механизмов контроля за использованием муниципального имущества.

Станислав Маслаков