Тамбовчанина задержали за подготовку подрыва машин работников оборонного завода

Управление ФСБ России по Тамбовской области задержало жителя облцентра 1971 года рождения, которого подозревают в подготовке теракта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По версии следствия, тамбовчанин через Telegram установил контакт с представителем украинских спецслужб и согласился подорвать автомобили сотрудников одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. В ходе подготовки к теракту подозреваемый провел разведку территории, прилегающей к оборонному предприятию, а также запросил у своего куратора взрывчатое вещество либо готовую мину для изготовления самодельного взрывного устройства. После этого его задержали сотрудники ведомства.

В сентябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что ФСБ задержала тамбовчанина 2006 года рождения, подозреваемого в государственной измене. Он собирал и передавал информацию о военных, промышленных и топливно-энергетических объектах Тамбовской и соседних областей.

Мария Свиридова