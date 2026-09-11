Тамбовчанина задержали за передачу Украине данных о военных объектах

Управление ФСБ России по Тамбовской области задержало местного жителя 2006 года рождения, подозреваемого в государственной измене (ст. 275 УК РФ, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По версии следствия, тамбовчанин через мессенджер Telegram инициировал контакт с представителем главного управления разведки Минобороны Украины. По заданию куратора он собирал и передавал информацию о военных, промышленных и топливно-энергетических объектах Тамбовской и соседних областей.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что Второй Западный окружной военный суд приговорил 63-летнего белгородца к 19 годам лишения свободы за госизмену, подготовку теракта, обучение террористической деятельности и незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств орггруппой.

Мария Свиридова