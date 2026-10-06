Апелляция подтвердила отказ фермеру во взыскании 315 млн рублей с властей Кубани

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (Ростов-на-Дону) оставил в силе решение Арбитражного суда Краснодарского края, отказав индивидуальному предпринимателю Николаю Бондаренко во взыскании 314,96 млн руб. упущенной выгоды с администраций Крыловского района и Октябрьского сельского поселения. Постановление опубликовано в картотеке инстанции.

Согласно материалам дела, конфликт длится почти десять лет. В 2016 году ИП Бондаренко заключил с местной администрацией пять договоров аренды земель сельхозназначения (общей площадью более 970 га) сроком на 49 лет. В феврале 2017 года администрация района инициировала снятие этих участков с кадастрового учета, что было признано незаконным решением суда от 25.10.2017 года.

Однако восстановить границы участков в ЕГРН не удалось: за время их отсутствия на этих территориях были сформированы и поставлены на учет участки третьих лиц, с которыми возникли неустранимые пересечения границ. В феврале 2024 года исполнительное производство по восстановлению участков было прекращено.

Предприниматель заявил, что из-за невозможности использовать землю он лишился дохода от сдачи участков в субаренду для выращивания гречихи. Размер упущенной выгоды за период с октября 2017 по май 2024 года был определен на основании заключения ООО «СтройТехЭксперт».

Суды двух инстанций сочли требования необоснованными. В постановлении апелляции указано, что условиями договоров аренды от 26.10.2016 не предусмотрено безусловное право на субаренду — для этого требовалось письменное согласие арендодателя, доказательств получения которого в деле нет.

Кроме того, суд подчеркнул, что одного факта признания действий администрации незаконными недостаточно для взыскания убытков. Согласно ст. 15 ГК РФ и позиции Пленума Верховного суда РФ №7, истец обязан доказать реальную возможность получения дохода и предпринятые для этого меры. Суд дважды предлагал сторонам представить доказательства законности предоставления участков в 2016 году (например, протоколы аукционов) и документы о приготовлениях к субаренде, однако пояснения и доказательства представлены не были.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Тат Гаспарян