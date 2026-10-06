В Ставропольском крае под озимые засеяли 180 тысяч гектаров земли

В Ставропольском крае началась активная фаза сева озимых культур. Хозяйства уже засеяли около 180 тыс. га, или 9,2% от запланированного объема. Основные работы ведутся практически во всех округах региона, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

В текущем сезоне планируется посеять около 1,7 млн га озимой пшеницы и 200 тыс. га озимого ячменя. Общая площадь озимого сева составит около 2 млн га. Параллельно хозяйства завершают сев озимого рапса: выполнено 85% от плана. По данным краевых властей, аграрии обеспечены семенами и топливом, при этом весь семенной материал озимых зерновых культур представлен отечественной селекцией.

Основные работы власти рассчитывают завершить до конца октября при сохранении благоприятных погодных условий. В краевом правительстве отмечают, что сроки и качество осенней посевной кампании напрямую влияют на будущий урожай, поэтому хозяйствам рекомендовано поддерживать темп работ и использовать благоприятные для полевых работ дни.