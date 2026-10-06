«Автомобиль считается самым дорогостоящим экземпляром Bugatti Veyron»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bugatti Фото: Bugatti

Одной из самых обсуждаемых околоавтомобильных тем стало известие о том, кто же является владельцем самого дорогого в мире автомобиля марки Bugatti. Им стал не американский рэпер, не принц с Ближнего Востока или кто-то не менее прогнозируемый в качестве хозяина подобного движимого имущества. Покупателем уникального Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse оказался двукратный чемпион «Формулы-1», испанский гонщик Фернандо Алонсо.

Упомянутый автомобиль считается самым дорогостоящим экземпляром модели за всю ее историю. Цена обусловлена в том числе особенностями производства. Кузов полностью выполнен из алюминия, и не просто выполнен, а выточен. На его изготовление ушло, как говорят, 20 тонн алюминиевых блоков. Каждая деталь вытачивалась на «станке с ЧПУ», как сказали бы у нас, а потом шлифовалась до блеска вручную.

Цена сделки, прошедшей совсем недавно, не разглашается, но, как полагают эксперты, Алонсо заплатил за машину порядка €5 млн. Сегодня 45-летний Фернандо Алонсо (свои два чемпионских титула он выиграл 20 лет назад) выступает за «конюшню» Aston Martin. Годовой контакт на этот сезон у пилота составляет €32 млн. Так что, как говорится, испанец может себе позволить.

Но есть испанцы, которые ездят на совсем других машинах. Например, рейверы, которые переделывают грузовики и фургоны так, что они служат им домами, мастерскими и, конечно же, несут на борту мощные звуковые системы. Путешествия на таких автомобилях по марокканской пустыне — канва сюжета испанского фильма «Сират», который показывают вечером 7 октября в рамках международного кинофестиваля «Автопилот». Он проходит в залах киноцентра «Октябрь». «Сират», кстати, это мост, который соединяет мир живых с миром потусторонним, что намекает нам на остроту сюжета. Билеты, а также программа других автомобильных фильмов фестиваля — на сайте autopilotfilnfest.com.

Дмитрий Гронский