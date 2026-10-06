Суд отказал структурам «Ростеха» в иске к сочинскому «Водоканалу» на 96 млн руб.

Арбитражный суд Краснодарского края отказал в удовлетворении иска АО «РТ-Инфраструктурные проекты» (входит в контур ГК «Ростех») к МУП города Сочи «Водоканал» о взыскании 96,1 млн руб. Решение суда опубликовано в картотеке инстанции.

Суд встал на сторону коммунального предприятия по встречному иску, обязав подрядчика вернуть «Водоканалу» 2,2 млн руб. неотработанного аванса, выплатить 1,16 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами и компенсировать 450 тыс. руб. расходов на судебную экспертизу.

Согласно материалам дела, спор возник из договора от 29.11.2021 №280/2021-Э на выполнение генеральных подрядных работ под ключ по строительству и реконструкции объектов водоснабжения в Сочи (включая сети в селе Молдовка и водозабор на реке Мзымта) общей стоимостью 478,9 млн руб.

Подрядчик потребовал 1,1 млн руб. задолженности и 95 млн руб. неустойки, утверждая, что передал документацию в феврале 2023 года, а заказчик не представил мотивированный отказ в установленный срок.

«Водоканал» подал встречный иск, требуя вернуть весь аванс в размере 11,1 млн руб. как неосновательное обогащение, ссылаясь на наличие критических недостатков в проекте и невозможность его использования.

Для разрешения спора суд назначил две судебные комиссионные строительно-технические экспертизы (ООО «Независимое экспертное партнерство»).

Первичное исследование (август 2024 года) выявило недостатки в документации, стоимость устранения которых составила 2,78 млн руб. Дополнительная экспертиза (октябрь 2025 года) установила, что из-за отсутствия со стороны «Водоканала» исходных данных (технических условий, ГПЗУ, проектов зон санитарной охраны) подрядчик не мог завершить работы в срок.

Однако эксперты подтвердили потребительскую ценность части результата. Итоговая стоимость фактически выполненных работ надлежащего качества составила 8,97 млн руб.

Суд пришел к выводу, что полученный подрядчиком аванс (11,18 млн руб.) превышает стоимость качественно выполненных работ. Разница в 2,2 млн руб. подлежит возврату как неосновательное обогащение.

Требование о взыскании 95 млн руб. неустойки было отклонено: суд указал, что стороны так и не утвердили график выполнения работ, который по условиям договора являлся основанием для отсчета сроков, а значит, база для начисления пени не была согласована. Кроме того, суд учел действие моратория на начисление неустоек, введенного постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 №497.

Расходы на экспертизу в размере 450 тыс. руб. полностью возложены на «РТ-Инфраструктурные проекты», так как именно первоначальная экспертиза подтвердила наличие недостатков в их работе. Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Тат Гаспарян