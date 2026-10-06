Силовики провели следственные действия с главой Октябрьского района Самары
Силовики провели следственные действия в отношении главы Октябрьского района Самары Сергея Радько. После этого чиновника отпустили, сообщил депутат городской думы Дмитрий Асеев.
Глава Октябрьского района Самары Сергей Радько (справа)
Фото: Администрация Октябрьского района Самары
С чем были связаны следственные действия, силовики и администрация Самары не комментируют. Сам Сергей Радько также не дал пояснений: в своем канале в Max он отчитался о рабочем совещании в администрации, на котором сам не присутствовал. Также чиновник пожелал подписчикам продуктивной недели.
В понедельник следствие сообщило о задержании главы Куйбышевского района Самары Алексея Пугачева. Чиновника заподозрили в передаче взяток медикам за оформление и продление фиктивных больничных листов.
Преступление было совершено в 2025 году. Сумма незаконного вознаграждения составила 59 тыс. руб.
В отношении Алексея Пугачева было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки за совершение заведомо незаконного действия). Сотрудникам медицинского учреждения инкриминируется п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ.