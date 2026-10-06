Силовики провели следственные действия с главой Октябрьского района Самары

Силовики провели следственные действия в отношении главы Октябрьского района Самары Сергея Радько. После этого чиновника отпустили, сообщил депутат городской думы Дмитрий Асеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Октябрьского района Самары Сергей Радько (справа)

Фото: Администрация Октябрьского района Самары Глава Октябрьского района Самары Сергей Радько (справа)

Фото: Администрация Октябрьского района Самары

С чем были связаны следственные действия, силовики и администрация Самары не комментируют. Сам Сергей Радько также не дал пояснений: в своем канале в Max он отчитался о рабочем совещании в администрации, на котором сам не присутствовал. Также чиновник пожелал подписчикам продуктивной недели.

В понедельник следствие сообщило о задержании главы Куйбышевского района Самары Алексея Пугачева. Чиновника заподозрили в передаче взяток медикам за оформление и продление фиктивных больничных листов.

Преступление было совершено в 2025 году. Сумма незаконного вознаграждения составила 59 тыс. руб.

В отношении Алексея Пугачева было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки за совершение заведомо незаконного действия). Сотрудникам медицинского учреждения инкриминируется п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Георгий Портнов