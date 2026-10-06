Прямую линию Путина в этом году снова совместят с пресс-конференцией

Прямая линия президента России Владимира Путина в этом году вновь будет совмещена с большой пресс-конференцией, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, подготовка к мероприятию уже ведется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Мы готовим так же, как это было в прошлом году, в предыдущие годы, совмещенный формат. Это будет и прямая линия, и ежегодная большая пресс-конференция главы государства»,— рассказал господин Песков на брифинге.

С 2001 года состоялось 18 отдельных прямых линий и 16 больших пресс-конференций президента. В 2020 году из-за пандемии оба формата впервые объединили, а в 2021 году вернулись к проведению раздельно. Начиная с 2023 года формат совместной пресс-конференции и прямой линии стал постоянным. Прошедшая в декабре 2025 года трансляция «Итогов года с Владимиром Путиным» заняла 4,5 часа.