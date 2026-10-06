Шойгу: возвращение военной инфраструктуры США и НАТО в Афганистан неприемлемо

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 6 октября встретился с министром иностранных дел Исламского Эмирата Афганистан Амиром Ханом Моттаки, находящимся с визитом в Москве. В ходе переговоров была затронута в том числе сложная гуманитарная ситуация в Афганистане. По мнению властей РФ, ответственность за нее несут страны НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу (крайний слева) с министром иностранных дел Исламского Эмирата Афганистан Амиром Ханом Моттаки

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Встреча секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу (крайний слева) с министром иностранных дел Исламского Эмирата Афганистан Амиром Ханом Моттаки

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Убеждены, что непростая гуманитарная ситуация, с которой сегодня сталкивается ваша страна,— это результат безответственного 20-летнего присутствия представителей Запада на вашей земле»,— заявил Сергей Шойгу, обращаясь к Амир Хану Моттаки. При этом он назвал «абсолютно неприемлемыми» звучащие на Западе заявления о возможном возвращении военной инфраструктуры и военных объектов США и НАТО на территорию Афганистана. «Видимо, история их ничему не учит»,— отметил Сергей Шойгу.

Ранее о неприемлемости размещения инфраструктуры НАТО в Афганистане заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Силы НАТО были размещены в Афганистане после теракта 11 сентября 2001 года в США. В начале 2021 года Вашингтон и другие члены альянса начали выводить войска из страны, к августу операция была официально завершена. В последнее время американские официальные лица не раз выражали сожаление в связи с потерей своих активов в Афганистане, включая авиабазу Баграм.

Елена Черненко