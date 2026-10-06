Шойгу: возвращение военной инфраструктуры США и НАТО в Афганистан неприемлемо
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 6 октября встретился с министром иностранных дел Исламского Эмирата Афганистан Амиром Ханом Моттаки, находящимся с визитом в Москве. В ходе переговоров была затронута в том числе сложная гуманитарная ситуация в Афганистане. По мнению властей РФ, ответственность за нее несут страны НАТО.
Встреча секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу (крайний слева) с министром иностранных дел Исламского Эмирата Афганистан Амиром Ханом Моттаки
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
«Убеждены, что непростая гуманитарная ситуация, с которой сегодня сталкивается ваша страна,— это результат безответственного 20-летнего присутствия представителей Запада на вашей земле»,— заявил Сергей Шойгу, обращаясь к Амир Хану Моттаки. При этом он назвал «абсолютно неприемлемыми» звучащие на Западе заявления о возможном возвращении военной инфраструктуры и военных объектов США и НАТО на территорию Афганистана. «Видимо, история их ничему не учит»,— отметил Сергей Шойгу.
Ранее о неприемлемости размещения инфраструктуры НАТО в Афганистане заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Силы НАТО были размещены в Афганистане после теракта 11 сентября 2001 года в США. В начале 2021 года Вашингтон и другие члены альянса начали выводить войска из страны, к августу операция была официально завершена. В последнее время американские официальные лица не раз выражали сожаление в связи с потерей своих активов в Афганистане, включая авиабазу Баграм.
Обсуждение возвращения западной инфраструктуры связано прежде всего с авиабазой Баграм. В сентябре 2025 года Дональд Трамп заявил, что США хотят вернуть ее «в ближайшее время», однако действующие и бывшие американские чиновники предупреждали: такой шаг мог бы выглядеть как повторное вторжение и потребовать более 10 тыс. военнослужащих и современных систем ПВО.
Практического развертывания пока не просматривалось: на 22 сентября 2025 года не было признаков активной подготовки к возвращению базы. Афганские власти также заявляли, что не согласятся передать США Баграм или любой другой участок территории; кроме того, восстановление объекта потребовало бы масштабной логистики и снабжения, ремонта и контроля над большим периметром для защиты от ракетных обстрелов.