Трамп утвердил расстрел для убившего 13 сослуживцев офицера

Президент США Дональд Трамп одобрил исполнение смертного приговора через расстрел для бывшего майора армии США и военного психиатра Нидала Хасана. В 2009 году он открыл огонь по своим сослуживцам на базе Форт-Худ в Техасе, убив 13 военных, 32 пострадали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нидал Хасан

Фото: Bell County Sheriff's Office / Reuters Нидал Хасан

Фото: Bell County Sheriff's Office / Reuters

Как сообщает «Би-би-си», 56-летний Хасан будет первым американским военным, которого казнят по приговору военного трибунала за последние более чем 60 лет. Дата и место приведения приговора в исполнение будут выбраны и объявлены позже.

Нидал Хасан расстрелял своих сослуживцев 5 ноября 2009 года, когда личный состав базы Форт-Худ собрался для прохождения медицинского обследования перед отправкой в Афганистан. Хасан объяснил свои действия тем, что хотел защитить мусульман и движение «Талибан» в Афганистане. Этот случай стал самым кровопролитным в истории США нападением на американскую базу в мирных условиях. В 2013 году суд присяжных приговорил бывшего офицера к смертной казни. В 2014 году на той же базе Форт-Худ другой военный тоже открыл огонь по сослуживцам. 34-летний Айван Лопес застрелил 4 и ранил 16 человек, после чего покончил с собой. Руководство базы сообщило, что Лопес был ветераном боевых действий в Ираке и проходил лечение от ПТСР.

Алена Миклашевская