Турпоток в Карачаево-Черкесию за девять месяцев вырос на 11,5%

В январе—сентябре 2026 года Карачаево-Черкесию посетили более 2,315 млн туристов — на 11,5% больше, чем за тот же период годом ранее. Такие данные 5 октября распространила пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pro Trener Фото: Pro Trener

Региональные власти рассчитывают, что за весь год число гостей превысит 2,5 млн. Для сравнения: по данным Минтуризма КЧР, в 2025 году республика приняла около 2,4 млн человек.

Отдельно Минтуризма сообщило, что с мая по сентябрь курорты республики посетили 934 тыс. человек. Это на 161 тыс. больше, чем за тот же период 2025 года, или на 20,8%. Эти летние данные входят в общий показатель за девять месяцев, поэтому складывать их нельзя. На рост повлиял прежде всего спрос на основные курортные направления — Архыз, Теберду и Домбай, а также на туристический комплекс «Медовые водопады». Власти отмечают и расширение маршрутов: гости стали чаще совмещать поездки на курорты с природными, культурными и гастрономическими программами.

Региональные власти связывают динамику с развитием инфраструктуры и круглогодичных форм отдыха. В республике предлагают не только горнолыжные поездки, но и экологические, активные, автомобильные, событийные и культурно-познавательные маршруты. По данным, которые приводит «Интерфакс», туристов принимают около 900 отелей, баз отдыха и пансионатов; в регионе работают почти 20 канатных дорог и 30 горнолыжных трасс общей протяженностью более 50 км.

Расширение предложения совпало с увеличением номерного фонда. В интервью РБК Кавказ министр туризма и курортов КЧР Расул Текеев говорил, что в курортных зонах число номеров за 2025 год выросло с 8,5 тыс. до 10 тыс. Он также назвал цель на 2030 год: довести ежегодный турпоток до 4 млн человек. Среди проектов развития — дальнейшее расширение курорта Архыз, а также строительство гостиничных комплексов в Домбае. Эти планы должны увеличить вместимость курортов, хотя сами по себе пока не подтверждают, что прогноз на 2026 год исполнится.

Станислав Маслаков