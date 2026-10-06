В Херсонской области девять человек ранены при атаке на дорогу Алешки — Раденск

За последние несколько дней маршрут Алешки — Раденск в Херсонской области неоднократно подвергался атаке ВСУ. При ударе пострадали девять мирных жителей. Об этом рассказал глава округа Руслан Хоменко в «Максе». Он назвал трассу «дорогой смерти».

2 октября господин Хоменко сообщал о подрыве четырех человек на мине в Алешках. По его словам, ЧП произошло, когда мирные жители пытались выйти за продуктами из Алешек в Раденск. Он говорил, что Алешки фактически находятся в блокаде.