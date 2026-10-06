В Херсонской области девять человек ранены при атаке на дорогу Алешки — Раденск
За последние несколько дней маршрут Алешки — Раденск в Херсонской области неоднократно подвергался атаке ВСУ. При ударе пострадали девять мирных жителей. Об этом рассказал глава округа Руслан Хоменко в «Максе». Он назвал трассу «дорогой смерти».
2 октября господин Хоменко сообщал о подрыве четырех человек на мине в Алешках. По его словам, ЧП произошло, когда мирные жители пытались выйти за продуктами из Алешек в Раденск. Он говорил, что Алешки фактически находятся в блокаде.
Для жителей Алешек маршрут в Раденск — один из путей, по которому они могут выехать за продуктами. На фоне атак это ограничивает не только перемещение людей: по заявлениям губернатора Херсонской области и Дмитрия Пескова, в город также затруднена доставка продуктов, медикаментов и гуманитарной помощи.
Риск для гражданских на этом направлении фиксировался и ранее: в сентябре 2025 года при атаке на автомобиль на трассе Раденск—Алешки погибли мужчина и женщина. Последствия особенно тяжелы для оставшихся в городе пожилых людей и инвалидов, которые, по словам Руслана Хоменко, не смогли эвакуироваться.