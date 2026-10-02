Четверо жителей Алешек пострадали при подрыве на мине
Четверо жителей Алешек пострадали по пути за продуктами при подрыве мины
В городе Алешки Херсонской области четыре человека получили ранения средней тяжести из-за подрыва на мине, сообщил глава Алешкинского муниципального округа Руслан Хоменко. По его словам, инцидент произошел, когда жители направлялись за продуктами.
«Дефицит продуктов в Алешках есть, это факт. Люди буквально сегодня пытались выйти из Алешек за продуктами в Раденск и подорвались, четыре человека получили ранения»,— сообщил Руслан Хоменко местному телеканалу «Таврия» (цитата по ТАСС).
По словам главы округа, Алешки фактически находятся в блокаде, при этом гуманитарному конвою удается организовать снабжение.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что Алешки находятся в сложнейшей гуманитарной ситуации. По его словам, в городе нет света и ограничены поставки топлива. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявлял, что в городе остаются примерно 1,3 тыс. человек.
Снабжение Алешек ограничено не только дефицитом продуктов: из-за обстрелов и атак беспилотников в город нельзя подвезти продукты и медикаменты. Это создает трудности для доставки гуманитарными конвоями.
Одновременно в Алешкинском округе повреждены почтовые отделения, трансформаторы, питавшие водонапорную башню, электроподстанция и объекты связи. Эти удары затрагивают не только перевозку помощи, но и инфраструктуру, через которую ее можно принимать и распределять.