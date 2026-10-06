В Дагестане назначили нового заместителя руководителя администрации

Дина Гусейнова стала врио заместителя руководителя Администрации Главы и Правительства республики. До перехода в администрацию она работала в прокуратуре. По данным официального сообщения, ее стаж в надзорном ведомстве — 20 лет. Об этом пресс-служба республиканского правительства сообщила в официальном Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Дагестана Фото: Пресс-служба правительства Дагестана

Публичный профессиональный след госпожи Гусейновой подтверждает долгую работу в прокуратуре. Архивная публикация 2016 года называет ее старшим помощником прокурора республики; сайт юридического факультета ДГУ указывает, что она занималась взаимодействием прокуратуры с представительными и исполнительными органами власти и местным самоуправлением. В 2018 году Дина Гусейнова представляла прокуратуру на заседании Народного собрания, где обсуждали законопроект о профилактике правонарушений несовершеннолетних. Эти сведения помогают понять профиль чиновницы: ее работа была связана с законодательством и взаимодействием надзорного ведомства с органами власти.

Назначение Дины Гусейновой произошло вскоре после перехода на аналогичный уровень Алексея Гулисова. 24 сентября Федор Щукин назначил его врио заместителя руководителя администрации и начальником Управления делами. Ранее Алексей Гулисов исполнял обязанности вице-премьера. Его переход сопровождался другим решением: Альберт Хасауов занял освободившееся место врио заместителя председателя правительства. Прежде он работал на руководящих должностях в правоохранительных органах.

В начале октября кадровые решения продолжились. 1 октября власти сообщили об освобождении Муслима Телякавова от должности врио зампреда правительства. На следующий день управление Федерального казначейства по Дагестану возглавил Марат Агасиев. Эти решения, вместе с назначением Дины Гусейновой, показывают, что перестановки затронули и правительство, и аппарат главы республики, и федеральное ведомство в регионе.

Станислав Маслаков