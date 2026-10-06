Гендиректор МГКЛ решил увеличить свою долю в компании с 12,7% до 29%
06.10.2026, 10:10
Генеральный директор ПАО «МГКЛ» Алексей Лазутин увеличит свою долю с 12,7% до 29%, сообщили «Ъ» в пресс-службе компании. Приобретение акций предполагается осуществить в рамках внебиржевых сделок.
Свое решение топ-менеджер объяснил тем, что уверен в реализации стратегии роста и создании долгосрочной акционерной стоимости. «Удвоение моей доли в капитале компании показывает личную ответственность за ее результаты», — отметил господин Лазутин.
На этих новостях акции МГКЛ выросли на 9,4%.