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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Индустрии

Гендиректор МГКЛ решил увеличить свою долю в компании с 12,7% до 29%

06.10.2026, 10:10
Генеральный директор ПАО «МГКЛ» Алексей Лазутин увеличит свою долю с 12,7% до 29%, сообщили «Ъ» в пресс-службе компании. Приобретение акций предполагается осуществить в рамках внебиржевых сделок.
Генеральный директор МГКЛ Алексей Лазутин

Генеральный директор МГКЛ Алексей Лазутин

Валентин Егоршин / ТАСС

Свое решение топ-менеджер объяснил тем, что уверен в реализации стратегии роста и создании долгосрочной акционерной стоимости. «Удвоение моей доли в капитале компании показывает личную ответственность за ее результаты», — отметил господин Лазутин.
На этих новостях акции МГКЛ выросли на 9,4%.
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