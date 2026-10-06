Курс доллара на Forex превысил 86 рублей впервые с 9 сентября

Внебиржевой курс доллара на торгах Forex по состоянию на 9:15 мск достигал 86,1 руб. Американская валюта превысила 86 руб. впервые с 9 сентября. Курс евро растет на 0,6% и торгуется на уровне 96,3 руб. Курс юаня вырос на 0,7%, до 12,8 руб.

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В начале этой недели внебиржевой курс доллара взлетел почти на 2% и закрепился выше 85 руб./$, а биржевой курс юаня приблизился к 13 руб./CNY. Так участники рынка отреагировали на решение Минфина резко увеличить покупку валюты. По оценке экспертов, с учетом высоких рублевых ставок и притока валютной выручки, в том числе для уплаты налога на дополнительный доход, в октябре курс доллара будет оставаться в диапазоне 82–87 руб./$.

Подробности — в материале «Ъ» «Минфин поддержал доллар».