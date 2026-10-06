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За ночь над Россией сбили 868 беспилотников

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 868 БПЛА ВСУ над регионами России

Российские силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 868 беспилотников над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно сводке, дроны сбивали над приграничными Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской областями и над другими регионами Центральной России, включая Московский регион. Также — над Крымом и Азовским морем.

В Подмосковье в результате атаки БПЛА погибли два человека, девять пострадали, сообщили ранее власти. На подлете к столице с начала суток были перехвачены более 160 БПЛА.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Отражение массированных атак беспилотников строится не на одном типе средств: комплексы противовоздушной обороны дополняются радиоэлектронной борьбой, а радиочастотные и оптические системы обнаружения модернизируются. Такая настройка необходима потому, что беспилотники способны постоянно менять траекторию полета; одновременно меняются тактика применения и расположение средств защиты.

Для московского направления критическим остается способность систем обнаруживать и перехватывать цели до их обхода. Если беспилотники научатся обходить подмосковные комплексы ПВО, избежать ущерба будет трудно.

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