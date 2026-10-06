За ночь над Россией сбили 868 беспилотников

Российские силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 868 беспилотников над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно сводке, дроны сбивали над приграничными Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской областями и над другими регионами Центральной России, включая Московский регион. Также — над Крымом и Азовским морем.

В Подмосковье в результате атаки БПЛА погибли два человека, девять пострадали, сообщили ранее власти. На подлете к столице с начала суток были перехвачены более 160 БПЛА.