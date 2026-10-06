В колонию строгого режима пытались перебросить телефоны с помощью пневмопушки

Сотрудники исправительной колонии №10 ГУФСИН по Пермскому краю предотвратили попытку переправить в учреждение с помощью самодельной пневматической пушки запрещенные предметы. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН.

В ходе осмотра внешней запретной зоны и прилегающей территории сотрудники отдела безопасности колонии обнаружены три пластиковые бутылки. В емкостях находилось девять сотовых телефонов, 200 г дрожжей, провода зарядных устройств, пять блоков питания, две зажигалки, беспроводные и проводные наушники, электронная сигарета и жидкость для нее.

Исправительная колония строгого режима №10 расположена в поселке Всесвятском Чусовского округа Пермского края. В учреждении отбывают наказание 2,3 тыс. осужденных.