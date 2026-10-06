Шереметьево предупредило пассажиров о задержках рейсов из-за атаки БПЛА

Аэропорт Шереметьево сообщил, что из-за вводившихся ночью ограничений пассажиры сегодня могут столкнуться с длительным ожиданием вылета. Авиагавань приостанавливала работу из-за атаки беспилотников.

«Пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию, в том числе на борту воздушного судна»,— заявили в пресс-службе.

Пассажирам рекомендовали уточнять статус своих рейсов с помощью онлайн-табло, приложения, а также через call-центр или чат-бот перевозчика.