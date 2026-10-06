MEE: Турция передала Украине зенитные комплексы Korkut
В начале 2026 года Турция поставила Украине «небольшое количество» зенитных комплексов Korkut, сообщает Middle East Eye (MEE) со ссылкой на источники. По их данным, полученные комплексы Киев использовал для испытаний и укрепления возможностей ПВО.
Korkut состоит из трех машин с вооружением и одной машины управления. Комплексы предназначены для противодействия беспилотникам. Конкретное количество поставленных комплексов не названо. «Конечно, были некоторые проблемы, но ничего такого, чего нельзя было бы преодолеть с помощью небольших корректировок»,— прокомментировал работу Korkut неназванный украинский чиновник.
По словам чиновника, Украина заинтересована в дополнительных закупках Korkut, «если цена будет приемлемой». Украинские официальные лица говорят, что многие турецкие оборонные компании сотрудничают с ВСУ для испытания своего оружия и повышения возможностей своих систем, отмечает MEE.
С начала российско-украинского военного конфликта Анкара поставила Киеву «широкий спектр» оборонительных вооружений, включая дроны Bayraktar TB2, ракеты с лазерным наведением, артиллерийские снаряды и пулеметы. Bloomberg писал, что Евросоюз и НАТО требовали от Греции и Испании передать Украине ракеты.
Поставка Korkut происходит на фоне изменения подхода Анкары к передаче Украине вооружений. В августе 2026 года этот подход связывали с передачей систем, снимаемых с вооружения, чтобы сократить запасы устаревшей техники и направить средства на модернизацию и обслуживание оставшихся комплексов; одновременно отмечалась готовность турецкого правительства отказаться от прежних самоограничений по номенклатуре помощи.
У такого решения есть и более ранняя предыстория. В июле 2023 года Турция и Украина подписали меморандум о совместном производстве беспилотников, а на Украине началось строительство предприятия, в которое турецкий производитель планировал вложить $100 млн. Это показывает, что взаимодействие сторон развивалось не только через разовые поставки, но и через проекты с участием турецкой промышленности.