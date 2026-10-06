MEE: Турция передала Украине зенитные комплексы Korkut

В начале 2026 года Турция поставила Украине «небольшое количество» зенитных комплексов Korkut, сообщает Middle East Eye (MEE) со ссылкой на источники. По их данным, полученные комплексы Киев использовал для испытаний и укрепления возможностей ПВО.

Korkut состоит из трех машин с вооружением и одной машины управления. Комплексы предназначены для противодействия беспилотникам. Конкретное количество поставленных комплексов не названо. «Конечно, были некоторые проблемы, но ничего такого, чего нельзя было бы преодолеть с помощью небольших корректировок»,— прокомментировал работу Korkut неназванный украинский чиновник.

По словам чиновника, Украина заинтересована в дополнительных закупках Korkut, «если цена будет приемлемой». Украинские официальные лица говорят, что многие турецкие оборонные компании сотрудничают с ВСУ для испытания своего оружия и повышения возможностей своих систем, отмечает MEE.

С начала российско-украинского военного конфликта Анкара поставила Киеву «широкий спектр» оборонительных вооружений, включая дроны Bayraktar TB2, ракеты с лазерным наведением, артиллерийские снаряды и пулеметы. Bloomberg писал, что Евросоюз и НАТО требовали от Греции и Испании передать Украине ракеты.