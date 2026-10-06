Бывший замглавы оренбургского Управления Росгвардии осужден за взятку

Суд признал бывшего заместителя начальника Управления Росгвардии по Оренбургской области — начальника центра лицензионно-разрешительной работы виновным во взяточничестве (ч. 1 ст. 290, ч. 2 ст. 290 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

Следствие и суд установили, что в 2023-2024 годах в Оренбурге фигурант уголовного дела частями получил лично и через посредника взятку в виде денег на общую сумму 330 тыс. рублей. Незаконное вознаграждение передавали представители четырех коммерческих фирм, которые занимаются обучением частных охранников и граждан безопасному обращению с оружием.

За взятку обвиняемый обещал общее покровительство и попустительство по службе.

Подсудимый был приговорен к четырем годам колонии строгого режима со штрафом в размере 2,5 млн рублей. Он также лишился права занимать должности на госслужбе в правоохранительных органах в течение пяти лет и специального звания «полковник полиции». Кроме того, в доход государства конфискованы 330 тыс. рублей.