В Челябинске задержали врио директора «Челябоблинвестстрой» Ильдуса Ахметова

Сотрудники правоохранительных органов задержали сегодня утром исполняющего обязанности директора ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Ильдуса Ахметова, сообщает собственный источник „Ъ-Южный Урал“.

По данным источников, уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»), связано с деятельностью господина Ахметова на предыдущем месте работы — в АО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций» (ЮУ КЖСИ). Если преступление будет доказано и вина задержанного установлена, то господину Ахметову может грозить, согласно УК РФ, лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», областное государственное казенное учреждение «Челябоблинвестстрой» зарегистрировано 25 декабря 2014 года в Челябинске, учредителем выступает Челябинская область. Профиль учреждения — проектирование и сопровождение строительства объектов социальной инфраструктуры региона.

Ильдус Ахметов был назначен врио директора ОГКУ «Челябоблинвестстрой» 12 декабря 2025 года. До перехода в государственное казенное учреждение он работал в структурах ЮУ КЖСИ, в том числе занимал должность генерального директора.

В числе крупнейших контрактов, размещенных учреждением в открытых закупках: строительство комплекса зданий дома-интерната для престарелых и инвалидов в селе Миасское Красноармейского района (1,6 млрд руб.), строительство административного здания для АНО «Центр содействия реализации государственной политики в сфере общественной безопасности» (463,8 млн руб.), строительство поликлиники в селе Аргаяш (441,4 млн руб.), строительство школы в Верхнем Уфалее (344,6 млн руб.), строительство поликлиники в рабочем поселке Бердяуш Саткинского района (109,8 млн руб.). Кроме того, учреждение выступало заказчиком проектно-изыскательских работ по фельдшерско-акушерским пунктам в Сосновском, Красноармейском, Аргаяшском и Ашинском районах, по объектам спортивной инфраструктуры, а также по второму зданию детской филармонии в Челябинске.

По данным арбитражных судов, за десять лет с участием учреждения зарегистрировано 201 дело, из которых 49 рассматриваются, восемь обжалуются и 140 завершены. В качестве истца организация участвует в 89 делах на общую сумму 300,2 млн руб. (23 дела на 79,1 млн руб. находятся в производстве), в качестве ответчика — в 29 делах на 159,7 млн руб. (восемь дел на 107,3 млн руб. рассматриваются). Еще в 83 делах учреждение выступает третьим или иным лицом. Пик исковой активности приходится на 2024–2026 годы: только в 2026 году сумма предъявленных к организации требований составила 97,6 млн руб. при девяти делах, тогда как в роли истца учреждение заявило 15 исков на 34,4 млн руб. Дел о банкротстве в качестве должника не зафиксировано, два корпоративных спора на общую сумму 19,8 млн руб. находятся в активной стадии. Более четверти исковых заявлений организации (25 из 92) были оставлены судами без движения.

Это не первое уголовное дело, связанное с руководством учреждения. В апреле 2020 года был арестован тогдашний директор ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексей Абаимов. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 1,5 млн руб. и превышении должностных полномочий. Одновременно была арестована заместитель министра строительства региона Татьяна Антонова, которой вменялось получение взятки на сумму 2,2 млн руб. По версии следствия, оба получили деньги от совладельца ООО «Стройтранссоюз» Михаила Азаматова за обеспечение оплаты по муниципальным контрактам.

«Стройтранссоюз» выступал застройщиком двух крупных объектов — биатлонного центра в Златоусте и шорт-трека ледового дворца «Уральская молния» в Челябинске. Впоследствии Татьяне Антоновой было предъявлено дополнительное обвинение в превышении должностных полномочий: по данным регионального СУ СКР, сотрудники минстроя и «Челябоблинвестстроя» оплатили невыполненные работы и недоставленное оборудование при строительстве шорт-трека, ущерб был оценен в 65 млн руб.

Редакция запросила комментарии от областного правительства и правоохранительных органов региона.

Евгений Рыженьков