В противоаварийных учениях на БАЭС примут участие более тысячи человек

В Заречном (Свердловская область) и на Белоярской АЭС (БАЭС) 6-7 октября будут проходить комплексные противоаварийные учения, в которых примут участие более 1 тыс. человек, сообщили в пресс-службе станции. Учения станут крупнейшим подобным мероприятием в Уральском федеральном округе (УрФО) и атомной отрасли России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В тренировках поучаствуют специалисты БАЭС и Росатома, спасатели, медики, полиция, военнослужащие войск РХБЗ, представители органов власти и другие службы. Они отработают действия при условной многоблочной аварии и эвакуации. Будут проведены разборы условных завалов, тушение пожаров, развернуты пункты дезактивации и санитарной обработки. При этом за учениями будут наблюдать 10 иностранных специалистов из Беларуси и Казахстана.

Жители Заречного могут увидеть спецтехнику и людей в защитной экипировке. Кроме того, 7 октября в 10:40 будут включены сирены. Вмешательство в работу энергоблоков БАЭС не планируется.

Напомним, с 7 по 9 октября на территории Свердловской области будет проводиться Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне, во время которой по всему региону прозвучат сирены.

Ирина Пичурина