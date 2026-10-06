В Свердловской области 7-9 октября прозвучат сирены в ходе учений

С 7 по 9 октября на территории Свердловской области в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне прозвучат сирены. О мероприятии сообщили в администрации Ревды и глава Новоуральска Вячеслав Тюменцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Основной целью тренировки является совершенствование практических навыков руководителей и должностных лиц гражданской обороны, обеспечение слаженности действий органов управления и сил гражданской обороны при выполнении мероприятий по гражданской обороне. Во время учений будут звучать сирены, громкоговорители и гудки крупных предприятий, также будут задействованы системы экстренного оповещения через телевидение.

В частности, в Новоуральском городском округе сирены включат 7 октября в период с 10:40 до 10:43. В Ревде 9 октября в 10:40 также пройдет проверка систем оповещения с практической отработкой укрытия жителей в подвалах и цоколях.

Всего в Свердловской области функционирует более 200 стационарных электросирен и около 150 мобильных громкоговорящих устройств. Штабная тренировка по гражданской обороне проводится два раза в год.

Ирина Пичурина