«Автостат»: продажи новых машин в сентябре упали на 6,2%

Продажи новых легковых автомобилей в сентябре сократились на 6,2% год к году, до 115,1 тыс. штук, подсчитал «Автостат». По мнению гендиректора ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Терлюкевича, негативная динамика связана с высокой базой прошлого года: тогда триггером стали новые ставки утильсбора, сейчас подобных стимулов роста нет.

Согласно «Автостату», лидерство на российском авторынке в сентябре сохраняет Lada. Продажи бренда выросли на 7,6%, до 28,4 тыс. штук. На втором месте — Haval, снизивший реализацию на 19,6%, до 13,4 тыс. штук. Топ-3 замыкает Tenet с результатом 12,4 тыс. штук (рост в 4,7 раз). Самые продаваемые модели — Lada Granta, Tenet T7 и Haval Jolion. По итогам января—сентября рынок остается в «плюсе»: 960 тыс. машин, что на 7,2% выше аналогичных показателей прошлого года.

В целом ситуацию на авторынке большинство опрошенных “Ъ” дилеров описывают как стагнацию. Новых факторов для роста спроса нет, никуда не делись и прежние трудности — высокие ставки по кредитам и сокращение покупательной способности. В октябре на продажи будет негативно влиять приостановка программы льготных автокредитов, но интерес к покупке новых автомобилей, вероятно, подогреет предстоящая в январе индексация утильсбора.

Подробнее — в материале «Ъ» «Авторынок впал в осеннюю спячку».