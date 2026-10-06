«Автостат»: продажи новых машин в сентябре упали на 6,2%
Продажи новых легковых автомобилей в сентябре сократились на 6,2% год к году, до 115,1 тыс. штук, подсчитал «Автостат». По мнению гендиректора ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Терлюкевича, негативная динамика связана с высокой базой прошлого года: тогда триггером стали новые ставки утильсбора, сейчас подобных стимулов роста нет.
Согласно «Автостату», лидерство на российском авторынке в сентябре сохраняет Lada. Продажи бренда выросли на 7,6%, до 28,4 тыс. штук. На втором месте — Haval, снизивший реализацию на 19,6%, до 13,4 тыс. штук. Топ-3 замыкает Tenet с результатом 12,4 тыс. штук (рост в 4,7 раз). Самые продаваемые модели — Lada Granta, Tenet T7 и Haval Jolion. По итогам января—сентября рынок остается в «плюсе»: 960 тыс. машин, что на 7,2% выше аналогичных показателей прошлого года.
В целом ситуацию на авторынке большинство опрошенных “Ъ” дилеров описывают как стагнацию. Новых факторов для роста спроса нет, никуда не делись и прежние трудности — высокие ставки по кредитам и сокращение покупательной способности. В октябре на продажи будет негативно влиять приостановка программы льготных автокредитов, но интерес к покупке новых автомобилей, вероятно, подогреет предстоящая в январе индексация утильсбора.
Подробнее — в материале «Ъ» «Авторынок впал в осеннюю спячку».
Сентябрьское снижение продаж новых автомобилей сравнивается с необычно высокой базой: в сентябре и октябре 2024 года покупатели ускоряли приобретение машин, опасаясь повышения цен после индексации утилизационного сбора. Поэтому часть нынешней динамики связана с исчезновением разового стимула, который в прошлом подтолкнул спрос вперед.
Одновременно рынок ограничен не только ценой автомобиля, но и доступностью финансирования. Снижение стоимости автомобилей на 100–300 тыс. руб. не меняло потребительское поведение в масштабах рынка при ограниченном доступе к кредитным ресурсам, поэтому сворачивание льготного кредитования усиливает давление на спрос. Предыдущая индексация утильсбора, напротив, сначала создала ажиотаж перед повышением расходов на покупку, что способно перераспределять продажи между периодами, а не формировать устойчивый рост.