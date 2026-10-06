Число сбитых вблизи Москвы БПЛА достигло 93

Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве еще 12 беспилотников, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала ночи вблизи столицы сбит 93 БПЛА.

Росавиация сообщала, что московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский остановили прием и отправку рейсов.