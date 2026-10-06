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Число сбитых вблизи Москвы БПЛА достигло 93

Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве еще 12 беспилотников, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала ночи вблизи столицы сбит 93 БПЛА.

Росавиация сообщала, что московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский остановили прием и отправку рейсов.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Ограничения в московских аэропортах вводят для безопасности полетов гражданских воздушных судов. Их снятие не возвращает расписание к норме мгновенно: часть самолетов уходит на запасные аэродромы, а позднее прибытие бортов в аэропорты назначения задерживает следующие рейсы.

В одном из предыдущих случаев, 18 августа 2023 года, ограничения на прием и отправку рейсов во все московские аэропорты, включая Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, сняли в 4:30 мск. После этого восстановление авиасообщения зависело не только от открытия аэропортов, но и от возвращения самолетов, изменивших маршрут.

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