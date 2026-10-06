Оверчук и глава МИД Афганистана обсудили сотрудничество в энергетике и торговле

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук обсудил с главой МИД Афганистана Амиром Ханом Муттаки перспективы взаимодействия в сфере торговли и энергетики. Об этом сообщила пресс-служба российского правительства в «Максе».

«Взаимный товарооборот между странами по итогам 7 месяцев 2026 года увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года»,— указано в сообщении.

На переговорах политики рассмотрели перспективы взаимодействия в сфере торговли, энергетики, инвестиций, а также сотрудничества в развитии международного транспортного коридора «Север — Юг».

Стороны договорились продолжить межправительственный диалог для работы над совместными проектами и активизировать контакты между предпринимателями двух стран.