Оверчук и глава МИД Афганистана обсудили сотрудничество в энергетике и торговле
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук обсудил с главой МИД Афганистана Амиром Ханом Муттаки перспективы взаимодействия в сфере торговли и энергетики. Об этом сообщила пресс-служба российского правительства в «Максе».
«Взаимный товарооборот между странами по итогам 7 месяцев 2026 года увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года»,— указано в сообщении.
На переговорах политики рассмотрели перспективы взаимодействия в сфере торговли, энергетики, инвестиций, а также сотрудничества в развитии международного транспортного коридора «Север — Юг».
Стороны договорились продолжить межправительственный диалог для работы над совместными проектами и активизировать контакты между предпринимателями двух стран.
Практический смысл транспортной части договоренностей заключается в проработке железнодорожной инфраструктуры, которая могла бы связать Афганистан с региональными маршрутами. В 2025 году Россия изучала предложенные Афганистаном инвестиционные проекты, включая строительство железной дороги. Российский интерес связывался с развитием железнодорожных путей с выходом в Индию и Пакистан.
Реализация такого маршрута потребует согласования разных таможенных режимов и технических параметров железных дорог, поскольку коридор «Север—Юг» пока не представляет собой единой интегрированной системы. Афганская сторона в ноябре 2025 года выражала заинтересованность в присоединении к коридору и привлечении инвестиций для совместных проектов, а ранее называла среди перспективных направлений сельское хозяйство, горнодобычу и энергетику.