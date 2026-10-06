Стубб: новый миропорядок сформируется к 2030 году

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что новый порядок в мире установится к 2030 году. Об этом он сказал на Генассамблее ООН в сентябре. Его слова приводит The Washington Post.

«Я не знаю, когда мир стабилизируется. Дайте ему еще лет пять или около того. К 2030 году мы, вероятно, получим своего рода новый порядок», — заявил Стубб. Он подчеркнул, что сейчас процесс находится в «промежуточном состоянии».

Финский президент также предостерег европейских коллег от чрезмерной реакции «на эскалацию гибридной войны России внутри Европы». Он призвал относиться к этому «по-фински» — сохранять хладнокровие, взвешенно подходить к угрозам и выстраивать прагматичные внешнеполитические связи.