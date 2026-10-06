Стубб: новый миропорядок сформируется к 2030 году
Президент Финляндии Александр Стубб считает, что новый порядок в мире установится к 2030 году. Об этом он сказал на Генассамблее ООН в сентябре. Его слова приводит The Washington Post.
«Я не знаю, когда мир стабилизируется. Дайте ему еще лет пять или около того. К 2030 году мы, вероятно, получим своего рода новый порядок», — заявил Стубб. Он подчеркнул, что сейчас процесс находится в «промежуточном состоянии».
Финский президент также предостерег европейских коллег от чрезмерной реакции «на эскалацию гибридной войны России внутри Европы». Он призвал относиться к этому «по-фински» — сохранять хладнокровие, взвешенно подходить к угрозам и выстраивать прагматичные внешнеполитические связи.
Под новым порядком Александр Стубб понимает переход от либеральной системы к многополярной конкуренции, где развивающиеся страны участвуют в определении правил, а торговля, технологии, энергетика, инвестиции и логистика становятся инструментами геополитики. Поэтому его оценка связана не только с дипломатией, но и с изменением баланса сил в мировой экономике.
В вопросах гибридных угроз Стубб исходит из того, что расстояние больше не ограничивает возможные действия: по его словам, России приписывают причастность к ряду инцидентов в разных европейских странах, причем риск при реализации таких атак возрастает. При этом Финляндия сохраняет контакты с Россией на уровне пограничных служб и посольств, а возобновление политического диалога, по позиции Стубба, должно быть коллективным решением Европы; единого взгляда на такой диалог в ЕС пока нет.