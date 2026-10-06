В крупных городах число магазинов с товарами для дома упало за год на 14%
В половине городов-миллионников в России началось сокращение магазинов, специализирующихся на продаже товаров для дома. По подсчетам, сделанным по запросу “Ъ” сервисом «Яндекс Карты», на 1 октября текущего года в Перми число таких торговых точек по сравнению с ситуацией на ту же дату 2025 года снизилось на 14,3%, до 113, в Краснодаре — на 9,4%, до 182, в Красноярске — на 8,4%, до 119. В Санкт-Петербурге также наблюдается снижение — на 1,8%, до 423 магазинов. В Москве зафиксирован незначительный прирост — на 0,4%, до 950. В целом по России, согласно «Яндекс Картам», прирост к 1 октября 2026 года составил всего 1,5% год к году, до 15,2 тыс. магазинов.
Директор по стратегическому развитию «Магазин магазинов» Вячеслав Кацегоров считает, что сокращение точек продаж, специализирующихся на товарах для дома, может быть связано со снижением расходов в этой категории. По его оценке, расходы потребителей на мебель и товары для интерьера снизились на 6–7% год к году. Согласно данным «Сбер Индекса», с 28 сентября по 4 октября 2026 года расходы потребителей в этой категории сократились на 5,7% по сравнению с предыдущей неделей.
Как считают аналитики «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных), сейчас потребители готовы тратиться на повседневные инструменты, которые используются каждый день, но экономят на декоре и товарах для хранения. При этом, отмечают в компании, рост среднего чека по всем категориям остается ниже уровня годовой инфляции — в диапазоне 2–6%.
Подробнее — в материале «Ъ» «Ремонт близок к завершению»
Сокращение специализированной розницы товаров для дома связано с тем, что спрос на эти товары зависит от сделок с жильем: при их снижении покупатели откладывают ремонт, а высокая стоимость кредитов побуждает отказываться от крупных покупок. Это приводит к уменьшению числа поводов для приобретения мебели, материалов и других товаров, рассчитанных на обустройство жилья.
Дополнительное давление создает переток аудитории в онлайн. Эту тенденцию подтверждает снижение посещаемости: в январе—августе 2025 года трафик магазинов товаров для дома сократился на 18% год к году.
В классических торговых центрах арендаторы, предлагающие товары для дома и ремонта, занимают 6–10% площадей. По оценке Павла Люлина, снижение интереса к этой категории относится к управляемому риску, поскольку освобождающиеся площади можно заменить, например, зонами общепита.