В крупных городах число магазинов с товарами для дома упало за год на 14%

В половине городов-миллионников в России началось сокращение магазинов, специализирующихся на продаже товаров для дома. По подсчетам, сделанным по запросу “Ъ” сервисом «Яндекс Карты», на 1 октября текущего года в Перми число таких торговых точек по сравнению с ситуацией на ту же дату 2025 года снизилось на 14,3%, до 113, в Краснодаре — на 9,4%, до 182, в Красноярске — на 8,4%, до 119. В Санкт-Петербурге также наблюдается снижение — на 1,8%, до 423 магазинов. В Москве зафиксирован незначительный прирост — на 0,4%, до 950. В целом по России, согласно «Яндекс Картам», прирост к 1 октября 2026 года составил всего 1,5% год к году, до 15,2 тыс. магазинов.

Директор по стратегическому развитию «Магазин магазинов» Вячеслав Кацегоров считает, что сокращение точек продаж, специализирующихся на товарах для дома, может быть связано со снижением расходов в этой категории. По его оценке, расходы потребителей на мебель и товары для интерьера снизились на 6–7% год к году. Согласно данным «Сбер Индекса», с 28 сентября по 4 октября 2026 года расходы потребителей в этой категории сократились на 5,7% по сравнению с предыдущей неделей.

Как считают аналитики «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных), сейчас потребители готовы тратиться на повседневные инструменты, которые используются каждый день, но экономят на декоре и товарах для хранения. При этом, отмечают в компании, рост среднего чека по всем категориям остается ниже уровня годовой инфляции — в диапазоне 2–6%.

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