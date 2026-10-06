Застройщики жилья Подмосковья увеличили выручку на 30%

По итогам третьего квартала 2026 года общая выручка девелоперов от продажи недвижимости в старых границах Москвы снизилась на 16,2% год к году, до 357,876 млрд руб., в Новой Москве — на 21,6%, до 60,77 млрд руб., подсчитал “Ъ” на основе данных аналитического сервиса Dataflat.ru. Совокупно с июля по сентябрь этого года застройщики по всей административной границе Москвы выручили на 17% меньше год к году, или 418,6 млрд руб. Причина этому — снижение спроса. Только в сентябре 2026 года на рынке новостроек в старых границах российской столицы было заключено всего 3,8 тыс. сделок, что меньше на 32% год к году, в Новой Москве — 1,47 тыс., снижение на 21%, следует из данных Dataflat.ru.

В то же время застройщики жилья в Подмосковье в третьем квартале 2026 года увеличили совокупную выручку на 30% год к году, до 137,21 млрд руб. Сейчас заметен переток покупательского спроса в Московскую область, где, например, в сентябре этого года число сделок выросло на 34% в годовом выражении, до 5,47 тыс., говорит СЕО Dataflat.ru Александр Пыпин. При этом, продолжает он, средняя цена 1 кв. м в новостройках Подмосковья в сентябре увеличилась на 16%, до 258,62 тыс. руб. В старых границах столицы и Новой Москве этот показатель вырос соответственно на 24% и 27%, до 635,9 тыс. руб. и 387,5 тыс. руб. за 1 кв. м.

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