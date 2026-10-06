Уголь в дальневосточных портах за неделю подешевел на $4,5 — до $166 за тонну

Торговая активность на рынке угля Азиатско-Тихоокеанского региона упала из-за праздников в Китае и выжидательной позиции индийских импортеров, в результате чего российский уголь марки Ж в дальневосточных портах за неделю подешевел на $4,5, до $166 за тонну. Говорить о стабильном снижении цен приходится, считают эксперты, ключевым фактором на полгода-год станут возможности Индии и КНР по наращиванию собственной добычи. Слабая активность может сохраниться еще несколько недель, пока комбинаты не выработают запасы.

Покупатели в Китае сократили спотовые закупки накануне недельных праздников по случаю Дня образования КНР 1 октября, а импортеры из Индии также взяли паузу, следует из обзора NEFT Research. Из-за высоких запасов на заводах и ожидания мировым рынком роста внутренней добычи в КНР после каникул российский уголь марки Ж в дальневосточных портах за неделю, завершившуюся 27 сентября, подешевел на $4,5, до $166 за тонну (FOB Восточный). На азиатском рынке энергоугля активность также снизилась, свидетельствуют данные NEFT Research. Китай замер в ожидании праздников, а индийский рынок замедлился: спотовые закупки теряют срочность на фоне восстановления запасов, хотя 78 станций (100,9 ГВт) — по-прежнему на критическом уровне обеспеченности углем. Стоимость тонны энергетического угля калорийностью 5500 ккал на условиях FOB Восточный за неделю упала на 2,7%, до $103,9. Из-за жары и Эль-Ниньо Индия может вернуться к мандату на смешивание импортного угля, отмечают эксперты NEFT Research, однако в этом случае российскому углю будет сложно конкурировать на индийском рынке из-за угроз в Черном море.

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