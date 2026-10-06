В Concept Group второй раз за год сменился гендиректор

1 октября 2026 года в Concept Group (развивает сети женской одежды Concept Club, детской одежды Acoola и нижнего белья Infinity Lingerie) сменился гендиректор. Новым главой ООО «Концепт групп» вместо Марии Чернышевой стал Александр Орлов, обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ. В компании отказались от комментариев.

Мария Чернышева возглавляла ООО «Концепт груп» с мая 2026 года. В 2019–2024 годах она возглавляла одежную сеть «Твое». Был ли у нового гендиректора Concept Group Александра Орлова опыт в ритейле, неизвестно.

Директор практики «Потребительский сектор и АПК» компании Strategy Partners Роман Самойлов считает, что причина смены гендиректора в Concept Group — необходимость ускорить финансовое и операционное оздоровление бизнеса. В такой ситуации нужен руководитель, ориентированный не на расширение сети, а на сохранение денежных потоков, товарных запасов, сокращение постоянных расходов, рассуждает он.

Подробнее — в материале «Ъ» «В поисках новой концепции».