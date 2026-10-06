Китайский маркетплейс Poizon впервые раскрыл условия работы с продавцами в РФ

Крупный китайский маркетплейс Poizon («Дэву» в РФ, «ПРО НЬЮ ВОРД (Гонконг) Лимитед») впервые раскрыл условия работы с продавцами в России. В компании рассказали “Ъ”, что максимальная ставка комиссии для продавцов не превышает 29%. Премиум-продавцы (определяются по ряду бизнес-показателей, включая вклад в общий объем продаж на платформе) могут рассчитывать на комиссию от 19%. Ставка зависит от категории товара и модели сотрудничества с продавцом. Компания также предлагает расчеты по модели T+7 (выплата через семь дней после завершения расчетного события), а также еженедельный и ежемесячный форматы выплат продавцам.

Условия действуют в рамках модели, при которой часть операционной работы берет на себя платформа: продавец отвечает за ассортимент, наличие товара и цены, а маркетплейс занимается оформлением карточек, обращениями покупателей, упаковкой и продвижением, говорят в Poizon. Поставщики могут выбирать схему в зависимости от расположения товара и собственной инфраструктуры. Poizon поддерживает трансграничную доставку, отправку с зарубежных складов и локальное хранение в России. Доступны продажа из наличия, консигнация и работа через собственный склад продавца, добавляют в компании.

Комиссия в Wildberries достигает 40–55%, в Ozon — 35–55%, а в «Яндекс Маркете» — 30–55%, следует из данных Союза продавцов маркетплейсов. При этом комиссии на аналогичных зарубежных платформах значительно ниже, чем на российских: например, на AliExpress и Amazon комиссии составляют от 5% до 15%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Предложение следует».