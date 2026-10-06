Композитный индекс PMI вырос до 50,8 пункта при замедлении спада в обработке

Повышение композитного индекса деловой активности PMI (обработка и услуги, прокси ВВП) с 50,6 до 50,8 пункта обеспечило замедление спада показателя в обработке — с 48,8 до 49,8 пункта, PMI в сфере услуг стабилизировался на уровне 51,3 пункта. Структура PMI и результаты сентябрьского опроса компаний ИНП РАН свидетельствуют, что признаки улучшения промышленной конъюнктуры к концу третьего квартала исчерпаны.

Промышленный PMI фиксирует дальнейшее сокращение выпуска и новых заказов. Внешний спрос ухудшался особенно быстро: экспортные заказы снижались максимальными темпами с мая 2022 года. Компании продолжили уменьшать запасы и численность работников. В услугах объем работ и новых заказов продолжил увеличиваться, однако компании вновь сокращали персонал и хуже оценивали перспективы на ближайший год.

Подробнее — в мониторинге делового климата.