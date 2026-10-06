Эксперты оценили ключевые факторы, повлиявшие на результаты выборов в Госдуму

Ключевым фактором, повлиявшим на результаты избирательной кампании в 2026 году, стали внутриэлитные договоренности. К такому выводу пришли участники экспертного опроса Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО). По их оценкам, кампания обострила конкуренцию за сжимающийся оппозиционный электорат между КПРФ, ЛДПР и «Новыми людьми», закрепив подавляющее доминирование «Единой России» на фоне сплочения вокруг флага. В итоге парламент «вернулся в 2007-й», заметил один из аналитиков.

В рамках исследования 60 экспертов РАСО и партнерских организаций оценили по пятибалльной системе основные факторы, повлиявшие на результаты выборов в Госдуму. Максимальные 5 баллов получил параметр «элитные договоренности». Росту явки, переломившему нисходящую тенденцию последних кампаний, по оценке аналитиков, способствовали сразу пять факторов, также заслуживших высшую оценку: «сплочение вокруг флага», «личное обращение Путина», «расширение географии ДЭГ», трехдневное голосование и досрочное голосование в 12 приграничных регионах.

Отдельно эксперты оценили плюсы и минусы в кампаниях пяти партий, прошедших в девятую Думу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Госдуме вернули 2007-й».