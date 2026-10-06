Стратегия развития биоэкономики должна обеспечить рост рынка до 1 трлн рублей

Белый дом утвердил Стратегию развития биоэкономики до 2036 года, сообщил 5 октября премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Стратегия направлена расширение применения биотехнологий — поясним, речь идет о выпуске инновационной продукции на основе биоресурсов, например новых материалов, видов топлива, ферментов, вакцин. Для этого, как отметил Михаил Мишустин, планируется развивать научную инфраструктуру: создавать новые технопарки, конструкторские бюро и испытательные стенды для апробации разработок, а также внедрять ИИ для ускорения фундаментальных исследований.

Среди целей — достижение уровня технологической независимости по продуктам биоэкономики в 40% к 2030 году. Для этого требуется увеличить объем производства продукции биоэкономики на 96%, а долю отечественных продуктов в структуре потребления — до 55%.

Во время работы над стратегией Минпромторг оценивал потенциальный объем российского рынка биопродукции свыше 700 млрд руб. к 2030 году, а к 2036-му — около 1 трлн руб. Как сообщил 5 октября на форуме «Биопром» глава ведомства Антон Алиханов, по итогам 2025 года объем рынка составил порядка 480 млрд руб.

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