Петербуржцы наращивают долг по жилищным кредитам

На 1 сентября 2026 года объем выданных ипотечных кредитов в СЗФО достиг 42,734 млрд рублей, за год показатель увеличился на 2,3%, следует из опубликованной Банком России статистики по показателям рынка жилищного (ипотечного жилищного кредитования). Почти половина ипотечного портфеля приходится на Санкт-Петербург — 19,576 млрд (снижение год к году на 3,06%). Общая задолженность регионов Северо-Запада по ипотеке составила 2,478 трлн рублей, включая просроченную — 23,213 млрд. После изменения по условиям льготной семейной ипотеки девелоперы не зафиксировали обвала ипотечных сделок в структуре своих продаж, но их снижение, по разным оценкам, составило от 20 до 30%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

За год по итогам августа 2026 года количество ипотечных кредитов выросло с 9080 до 9369 единиц, или на 3,2%, следует из отчета Банка России. Среди субъектов СЗФО лидером по объемам кредитования является Санкт-Петербург. Здесь оформлено 3609 ипотечных кредитов на 19,576 млрд рублей (на 3,06% меньше, чем годом ранее), 3610 жилищных кредитов (ипотека плюс кредит на строительство) на 19,58 млрд рублей (на 3,14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года). В Ленинградской области показатели выросли незначительно: в регионе было выдано 1234 ипотечных кредита на 5,791 млрд рублей, годовой прирост составил 0,74%.

По данным ЦБ РФ, за август 2026 года просроченная задолженность по жилищным кредитам в целом в Северо-Западном федеральном округе составила 23,213 млрд рублей, это на 48,9% больше год к году. В Санкт-Петербурге за год показатель увеличился с 8,22 млрд на 1 сентября 2025 года до 12,189 млрд к 1 сентября 2026 года, на 32,56%. В Ленинградской области этот показатель увеличился на 31,1%, с 2,858 до 4,148 млрд.

Заметным событием сентября стало объявленное Минфином РФ изменение условий по льготной семейной программе ипотеки. Для Петербурга и Ленобласти ставки теперь составляют от 4 до 12% в зависимости от количества детей, а максимальная сумма кредита — от 12 до 18 млн рублей. При этом в индивидуальном жилищном строительстве ставка по семейной ипотеке на покупку земли с последующим строительством остались на прежнем уровне 6% вне зависимости от региона и количества детей у заемщика.

Коммерческий директор ГК «Полис» Яна Вирченко считает, что нововведения скажутся на продажах девелоперов. Сильнее всего изменения почувствуют семьи с одним ребенком: ставка для них вырастает с 6 до 12%, платеж по тому же кредиту — примерно в 1,5 раза. Часть покупателей не пройдет по долговой нагрузке, часть возьмет паузу. «После объявления изменений спрос у нас вырос в два раза, и этот всплеск забрал часть октябрьского спроса. Но обвала я не жду. Доля рыночной ипотеки в наших сделках растет весь год, семейная программа дает уже меньше 60% ипотечных сделок против прежних 80%»,— приводит цифры участник рынка.

Вера Голубева, бизнес-партнер TrendAgent в Санкт-Петербурге, констатирует, что сам принцип изменения семейной ипотеки был ожидаемым: рынок обсуждал возможную дифференциацию условий уже несколько месяцев. Для Петербурга и Ленобласти это существенная корректировка. «Говорить, что семейная ипотека завершилась, я бы не стала. Она по-прежнему остается более доступным инструментом по сравнению с рыночными ставками, но перестает быть универсальным решением для массового покупателя»,— уточняет эксперт.

По данным TrendAgent за 2026 год, 71,4% сделок проходит с использованием ипотеки, еще 16,7% приходится на рассрочку и около 10,9% — на стопроцентную оплату.

«Поэтому изменение условий кредитования затрагивает значительную часть спроса. Покупатели будут все больше ориентироваться не только на стоимость квадратного метра, но и на размер первоначального взноса и ежемесячный платеж»,— предупреждает госпожа Голубева.

Марина Потепкина, директор по продажам ООО «Город-спутник "Южный"», рассказала «Ъ Северо-Запад», что в сентябре в компании наблюдался ажиотажный спрос. Основным инструментом покупки оставалась именно ипотека — в целом на нее пришлось почти 80% сделок. Доля семейной составила 47%, 21% пришелся на стандартную рыночную ипотеку, около 5% — на траншевую и около 4% — на военную. Доля рассрочки составила около 15%, еще 8% покупателей приобрели недвижимость при помощи стопроцентной оплаты, делится госпожа Потепкина.

Заместитель генерального директора по развитию Fizika Development Ольга Газеева отмечает, что в высоком ценовом сегменте рассрочка традиционно превалирует над ипотекой. В сентябре на сделки с рассрочкой пришлось 71% продаж Fizika Development. Доля ипотеки — 14%, доля сделок с единовременной оплатой на собственные средства также составила 14%.

Александра Тен, Мария Одностеблец