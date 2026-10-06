У Купчино будет свой Cosmos

Проект многофункционального общественно-делового комплекса в Купчино, реализуемый ГК «Компакт» Клименти Касрадзе, получил положительное заключение экспертизы. Компания намерена построить на улице Фучика отель категории «четыре звезды» на 320 номеров, который после ввода в эксплуатацию возьмет в управление гостиничный оператор Cosmos Hotel Group. Эксперты считают, что проект обладает хорошими перспективами, а его стоимость с момента начала реализации (1–1,3 млрд рублей в 2024 году) могла вырасти на сумму от 200 до 500 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнес-центра «Альянс» на улице Фучика, 4

Фото: www.citywalls.ru Бизнес-центра «Альянс» на улице Фучика, 4

Фото: www.citywalls.ru

Проект многофункционального общественно-делового комплекса на улице Фучика, 4, в Купчино получил положительное заключение негосударственной экспертизы. Соответствующие данные содержит единый госреестр на сайте Главгосэкспертизы РФ. Техзаказчиком проектной документации выступает АО «СК "Компакт"» (входит в ГК «Компакт» Клименти Касрадзе).

В 2024 году холдинг господина Касрадзе и гостиничный оператор Cosmos Hotel Group (входит в АФК «Система») заключили соглашение о совместной реализации апарт-отеля бренда Cosmos Stay Apartments. Отель категории «четыре звезды» на 320 номеров арендопригодной площадью 8,8 тыс. кв. м планировалось построить на месте бизнес-центра «Альянс» к 2027 году. На тот момент стоимость реализации проекта оценивалась в 1–1,3 млрд рублей.

Также ГК «Компакт» к 2029 году была намерена возвести в этом месте комплекс апартаментов на 1,5 тыс. номеров с бизнес-центром, ресторанами и торговыми площадями. Инвестиции в проект оценивались в 13,5 млрд рублей. Старт работ был запланирован на 2024 год.

В ГК «Компакт» на вопросы «Ъ Северо-Запад» предпочли не отвечать.

Директор в департаменте стратегического консалтинга IBC Real Estate в Петербурге Дмитрий Садовников считает, что проект обладает хорошими перспективами. В непосредственной близости расположен комплекс Valo, который положительно себя зарекомендовал как с точки зрения репутации, так и по операционным показателям. К тому же Cosmos — это сильный и узнаваемый бренд, что является преимуществом. В целом с точки зрения транспортной доступности локация благоприятная, отмечает господин Садовников.

В то же время у Валерия Трушина, партнера, руководителя отдела исследований и консалтинга IPG.Estate вопросы возникают именно к локации объекта. «Улица Фучика — достаточно специфический район для гостиницы категории "четыре звезды". Мне кажется, для этой локации более органично выглядел бы гостиничный формат категории "три звезды". "Четверка" выглядит менее очевидно: локация удалена от основных точек прибытия и достопримечательностей. Теоретически проект может быть ориентирован на деловой туризм, но основной деловой спрос в Петербурге все-таки сосредоточен в центре и на Петроградской стороне»,— размышляет эксперт.

Что касается стоимости, то, по мнению господина Трушина, общая смета проекта существенно выросла. Только строительно-монтажные работы можно оценить в 1,3–1,5 млрд рублей. Плюс еще около 600–800 млн рублей потребуется на комплектацию номерного фонда.

Стоимость реализации проекта с 2024 года могла увеличиться как минимум на 20%, добавляет руководитель проектов департамента финансовых рынков и инвестиций NF Group в Петербурге Сергей Дуванов. Рост связан, в том числе, с удорожанием логистики, строительных материалов и оборудования, а также с увеличением налоговой нагрузки.

Поскольку в реализации строительного проекта задействовано большое количество подрядчиков и поставщиков (от базовых строительных материалов до меблировки и оснащения номеров), то совокупный рост затрат может быть существенным, отмечает эксперт.

Владимир Колодчук