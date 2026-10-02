В Югре спасли медведя, почти 20 лет содержавшегося в клетке на трассе

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) спасли медведя, которого почти 20 лет держали в тесной клетке на 9 км трассы Нижневартовск — Радужный, передает ИА «Мегаполис».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вячеслав Юрасов / Коммерсантъ Фото: Вячеслав Юрасов / Коммерсантъ

Животное проживало в ржавой железной будке внутри клетки, а передвигаться ему приходилось по решетке, через которую проваливались лапы. Там не было воды, а подкармливали медведя только неравнодушные жители. Чтобы вытащить его из клетки и не травмировать, животное усыпят: пока медведь спит, специалисты из московского «Госпиталя дикой природы» проведут экспресс-осмотр, возьмут анализы и оценят состояние его здоровья после долгих лет заточения.

После этого медведя перенесут в специальную транспортировочную клетку и отправят в Ивановскую область — в центр спасения и реабилитации диких животных «Легенда», где для него построят просторный вольер. Документы на транспортировку уже переданы в Росприроднадзор, а организационные вопросы переезда курирует Союз зоопарков и аквариумов России.

В 2023 году природоохранная прокуратура ХМАО проводила проверку законности содержания медведя в клетке на территории одного из предприятий Нижневартовска. Животное попало в неволю еще медвежонком и находилось в клетке не менее 10 лет.

Ирина Пичурина