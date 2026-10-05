Карельский парламент обрел женское лицо

Депутаты Законодательного собрания Республика Карелия на своем первом заседании избрали председателя. Единственным претендентом на этот пост стала Лариса Подсадник, до избрания занимавшая должность заместителя премьер-министра правительства региона по социальным вопросам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия по социальным вопросам Лариса Подсадник

Фото: ТАСС Заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия по социальным вопросам Лариса Подсадник

Фото: ТАСС

Новым спикером Законодательного собрания Республики Карелия стала бывший член правительства региона Лариса Подсадник, выдвинутая на пост фракцией «Единая Россия». Других претендентов на должность представители остальных пяти фракций не выдвинули. После голосования на первом заседании нового созыва, 5 октября, депутат Сергей Андруневич, который вел заседание, пригласил госпожу Подсадник в президиум. Губернатор Карелии Артур Парфенчиков, не забыв про праздничную дату, вручил ей букет цветов со словами: «В первую очередь — как учителю».

Госпожа Подсадник начинала карьеру в сфере образования, сперва работала учителем, а потом возглавила петрозаводскую гимназию №17. С 2009 года она трудилась на посту председателя комитета социального развития, а через четыре года стала ректором Карельского института развития образования. Уже в 2016 году она впервые избралась в республиканский парламент от «Единой России». В Заксобрании она возглавляла комитет по образованию, культуре, спорту и молодежной политике. В апреле 2017 года она перешла на пост заместителя премьер-министра республики и курировала социальные вопросы. Карелия стала одним из немногих регионов, где главами законодательных органов избраны женщины. В Северо-Западном федеральном округе таких два: Карелия и Архангельская область, где собрание депутатов возглавляет Екатерина Прокопьева.

Вице-спикерами избрали трех депутатов от «Единой России»: Илью Раковского, Ольгу Шмаеник и Василия Катарова. Первые двое уже занимали кресла вице-спикеров в прошлом созыве, а господин Катаров до избрания возглавлял Общественную палату региона. Сенатором от законодательного органа Карелии вновь стал Игорь Зубарев, который заседает в Совете федерации с 2016 года.

До этого на протяжении двух созывов региональный парламент возглавлял Элиссан Шандалович. Впервые он избрался в Заксобрание в 2011 году, а через пять лет занял пост спикера. В середине третьего депутатского срока, в июле 2024 года, он решил заключить контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции. Был врачом в военно-полевом госпитале в ЛНР. В Петрозаводск он вернулся в январе 2025 года. В новый созыв он вновь избрался по одномандатному округу. Свой уход с руководящей должности господин Шандалович не комментировал.

Константин Леньков