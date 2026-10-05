Минфин озвучил основные операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила на октябрь. И всех, естественно, интересовало, какой объем валюты на покупку обозначит Минфин в текущем месяце. Было понятно, что в стране вырос и экспорт нефти: по некоторым данным, в сентябре экспортировали от 3 млн баррелей нефти в сутки. Некоторая статистика говорила о том, что цифра была еще больше. Подробнее — в новом выпуске «Идеи на миллион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Шпаковский / Коммерсантъ Фото: Александр Шпаковский / Коммерсантъ

Экономический обозреватель “Ъ FM”: Минфин обозначил сумму в 279 млрд руб. Если взять среднее мнение аналитиков, это даже выше самой высокой планки, которую обозначали эксперты. Получается, в день Минфин будет тратить 12,7 млрд руб. на покупку валюты. В сентябре было чуть ниже 5 млрд руб. То есть сейчас мы видим значительное повышение. 6 октября пройдет аукцион РЕПО, и если Центробанк будет увеличивать рублевую ликвидность, на фоне операций Минфина по покупке валюты рубль может снижаться более интенсивно, чем то было бы в случае, если бы ЦБ не наращивал рублевую ликвидность. Таким образом, скорость снижения рубля сейчас зависит от действий российского Центрального банка по предоставлению рублевой ликвидности.

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